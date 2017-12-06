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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 Yaşındaki Mahkumu Affetti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 85 YAŞINDAKİ MAHKUMU AFFETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırdı. 85 yaşındaki Topkara, 2013 yılında yeğenini öldürmüştü.

Tarih : 06 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 Yaşındaki Mahkumu Affetti(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırdığı bildirildi.

ERDOĞAN AFFETTİ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, hükümlü Topkara'nın kalan cezasını, Adli Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü maddesi uyarınca kaldırdı.

YEĞENİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

85 yaşındaki Topkara 2013 yılında Görele'de meydana gelen olayda arazi anlaşmazlığına düştüğü yeğeni 71 yaşındaki İsmet Topkara'yı mısır tarlasında göğsüne sıktığı 2 kurşunla öldürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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