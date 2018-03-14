Şenol Güneş'ten İddialı Sözler: Oyun Olarak Kaybetmedik
Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Sahaya Kedi Girdi
Bayernli Futbolcular Maç Sonu Beşiktaş Taraftarını Alkışladı
Teşekkürler Beşiktaş, Bize Bu Gururu Yaşattığın İçin
85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
Bayern Münih'ten Beşiktaş Paylaşımı
Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
Erdoğan'dan '3. Dünya Savaşı' Çıkışı: Her Şeye Hazır Olacağız!
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Büyük Sürpriz! Almanlar Ölçüm Yaptı
Tıp Bayramı'nda Erdoğan'dan Sert Sözler: Teröristten Farkları Yok!
Barzani'den Pkk Operasyonuna Destek Sinyali: Anlaşmalara Bağlıyız!
Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti
Alex De Souza Net Konuştu: Seçimin Bir Parçası Değilim
Görüntüler Afrin'den! Hainler Sivillerin Yoluna Hendek Kazmaya Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin için Marş İstedi: Askerlerimizi Yeni Marşlarla Yürütelim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİN İÇİN MARŞ İSTEDİ: ASKERLERİMİZİ YENİ MARŞLARLA YÜRÜTELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatı için bir marş yazılmasını istedi. Erdoğan, "Torunum bile evde Mehter Marşı'yla yürüyor. Askerlerimizi yeni marşlarla yürütelim." dedi.

Tarih : 14 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin İçin Marş İstedi: Askerlerimizi Yeni Marşlarla Yürütelim(7/10)3

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda, Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen muhtarlara hitap etti. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için bir marş yazılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Torunum bile evde Mehter Marşı'yla yürüyor." dedi.

"TORUNUM EVDE MEHTER MARŞI'YLA YÜRÜYOR"

Geçen bu konuyu arkadaşlarına açtığını söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Afrin  İçin  Marş  İstedi  Askerlerimizi  Yeni  Marşlarla  Yürütelim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER