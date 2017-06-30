Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

cumhurbaşkanı erdoğan, ak parti mkyk'yı topluyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ MKYK'YI TOPLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın AK Parti'de mesai yapacak

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:51
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Mkyk'yı Topluyor(9/10)9


Bugün AK Parti'nin merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın da partinin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının il başkanları ile bir araya gelecek.



ANA GÜNDEM REVİZYON



Gazete Habetürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Bu iki toplantının da ana gündem maddesini Erdoğan'ın “metal yorgunluğu var” diyerek ifade ettiği parti teşkilatlarında yapılacak revizyon oluşturacak. Bugün yapılacak MKYK'da partideki yenilenmenin çerçevesinin çizilmesi, yarın gerçekleştirilecek il başkanları toplantısında bunun teşkilat ile paylaşılması bekleniyor.



AK PARTİ'NİN KONGRE SIRALAMASI



Planlamaya göre, AK Parti'nin olağan kongreleri belde, ilçe ve il sırasıyla gerçekleştirilecek. Belde ve ilçe kongreleri üç ay içinde tamamlanacak. Sonraki üç ayda il kongreleri yapılacak. Böylece bu yıl sonuna kadar tüm kongreler bitmiş olacak. Bir ilde kongreler yapılırken, önce ana kademe belirlenecek. Sonrasında kadın ve gençlik kollarının kongreleri düzenlenecek. Kongrelere, Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım programları elverdiği ölçüde katılacak. Erdoğan'ın ağırlıklı olarak büyükşehirlerin kongrelerine iştirak edeceği ifade ediliyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Ak  Parti  Mkyk    Topluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER