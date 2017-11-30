CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA ŞANSÖLYESİ MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Merkel, AB yardımlarını hızlandıracağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmeler ele alındı.
SOÇİ ZİRVESİYLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında Merkel ile bilgi paylaşımında bulundu.
MERKEL, MÜLTECİLERE VERİLECEK YARDIMI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
Mülteciler konusuna da değinilen görüşmede, Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye'ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını belirtti.
KOALİSYON KURULUNCA TEMASLARA İVME KAZANDIRILACAK
Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin önemine işaret eden Erdoğan ve Merkel'in, Almanya'da hükümeti kurma çalışmalarının neticelenmesinin ardından, üst düzey ikili temaslara ivme kazandırılması konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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