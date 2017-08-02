Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

ERDOĞAN DA GELDİ

Medipol Başakşehir için tarihi önem taşıyan bu karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Protokol tribününe giriş yapan Erdoğan, kendisine el uzatan taraftarlara karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Osman Aşkın Bak ve Göksel Gümüşdağ karşılaşmayı birlikte takip ediyor.

Kaynak: haberinburada