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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'BİZE DOKUNAN HESABINI İYİ YAPSIN'


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'BİZE DOKUNAN HESABINI İYİ YAPSIN'
Tarih : 23 Aralık 2016, 17:12
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'(5/10)4


İzmir Tire'de Sütaş üretim tesislerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Birileri akıl veriyor. Bizim Suriye'de ne işimiz var diyorlar. Benim Kilis'ime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam ya. 56 vatandaşım Gaziantep'te şehit ediliyor. Utanmadan sıkımadan dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Sabır sabır dedik ama girmek zorunda kaldık. El Bab'da çalışmalarımız devam ediyor. Bu işin diplomatik tarafı olması lazım diyorlar. Olmadığını nereden biliyorsun! Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Zira bize dokunan hesabını iyi yapsın! Dersini alırlar. Canımız acıyor ama onlara da gereğini yaparız" dedi.



Sütaş'ın üretim tesislerinin açılına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Kendisini dinlemeye gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tire bu açılışla farklı bir geleceğe yürüyecek" dedi.



"BİZE DOKUNAN HESABINI İYİ YAPSIN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:



İnanıyorum ki Sütaş'ı bundan sonra sadece reklamlarda izlemeyeceğiz, reklamları izlerken Tire'yi de izleyeceğiz. Bununla birlikte Tire'nin bu yatırım için seçilmesi manidardır. Buradaki tüm vatandaşlarımın emeklerinin değerlendirilmesine yönelik bir adımdır. Bu emeğin karşılığının bulunması bizim için bir iftihar meselesidir. Yola devam ediyor muyuz? İstedikleri kadar terör estirsinler bu milleti bölemeyeceler. İşte Tire... Bakınız İstanbul'da bir terör eylemi oldu, Kayseri'de bir terör eylemi oldu.. Şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Rus Büyükelçisine bir suikast oldu.. El Bab'da 16 şehidimiz var. Fakat biz ne diyoruz? Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Birileri akıl veriyor. Bizim Suriye'de ne işimiz var diyorlar. Benim Kilis'ime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam ya. 56 vatandaşım Gaziantep'te şehit ediliyor. Utanmadan sıkımadan dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Sabır sabır dedik ama girmek zorunda kaldık. El Bab'da çalışmalarımız devam ediyor. Bu işin diplomatik tarafı olması lazım diyorlar. Olmadığını nereden biliyorsun! Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Zira bize dokunan hesabını iyi yapsın! Dersini alırlar. Canımız acıyor ama onlara da gereğini yaparız.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan    Bize  Dokunan  Hesabını  İyi  Yapsın      haber

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