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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Tarih : 11 Nisan 2017, 13:28
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki Patlamayla İlgili Bilgi Aldı(8/10)10


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Aksoy'dan patlama hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da çevik kuvvete ait bir mekanda Sabah saatlerinde bir patlama olmasının ardından Vali  Hüseyin Aksoy'dan olay hakkında bilgi aldığını kaydetti.



 



kaynak:milliyet








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