Tarihi Manifesto Sonrası İlk Seçim Anketi! İşte Erdoğan'ın Oy Oranı
Whatsapp'ta Şaka Yoluyla Yayılan Bir Hata Telefonları Çökertiyor
Felaketten Yeni Görüntüler! Ölümden Kıl Payı Kurtuluş Kamerada
Maganda Kurşunu Liseli Arif'i Hayattan Kopardı
Abd'nin Israrla İstediği Papazla İlgili Gizli Tanıktan Bomba İddialar!
Caniler, Engelli Kadını Dövüp Kafasını Ve 2 Bacağını Kırdı!
Duygusal Anlar! Zidane, Barcelonalı Iniesta'yla Böyle Vedalaştı
Doğan Medya'nın Demirören'e Satışına Rekabet Kurumu Onay Verdi
Canice Katledilen Üniversiteli Kızın Cinayetinde Satanizm Şoku!
Meral Akşener: 4,5 Milyon Vatandaşı Borç Yükünden Kurtaracağız
Hindistan'da Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 6 Çocuk Öldü
Cinsel İstismar Olayını Ortaya Çıkaran Saadet Öğretmen Herkesi Ağlattı!
İbo'nun Kızı, 6 Yaşında Sahneye Çıktı
Bursasporlu Aziz Behich, Avustralya Milli Takımının 2-18 Dünya Kupası Kadrosuna Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşi Emine Hanım'a Zeytin Dalı Uzattı
İnce, Çarşamba Günü Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Edecek
Başbakan Müjdeyi Verdi! Konut Satışı İçin Kampanya Başlayacak
Fransızlara Sert Çıktı: Bunlar Devasa Katliamlar Yaptı!
Ali Ağaoğlu'nun Genç Sevgilisi, Sırtına Boydan Boya Yazı Yazdırdı
Yenikapı-Halkalı Metro Hattı Da Sürücüsüz Olacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞİ EMİNE HANIM'A ZEYTİN DALI UZATTI


Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Hanım'a zeytin dalı uzattı
Tarih : 07 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşi Emine Hanım'a Zeytin Dalı Uzattı(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasına katıldı.

ZEYTİN DALINI VERDİ, ELİNİ SIKTI

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Erdoğan, kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan'a verdi. Zeytin dalını alan Emine Erdoğan, Erdoğan'ın elini sıkıntı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye dönerek konuşmasına başladı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Eşi  Emine  Hanım  A  Zeytin  Dalı  Uzattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER