Cengiz Ünder Attı, Roma Evinde Kazandı
Psg, Mbappe İle Fransa Kupasında Finale Uçtu
Sürücüsüz Otomobilleri Bekliyorduk Uçan Araçlar Geldi!
Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in Kellesini Böyle Vurdu!
Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Edis, Konser Sırasında Çocuk Hayranlarının İzdihamına Uğradı
Almanya Kupası Finalinde Bayern Münih'in Rakibi Eintracht Frankfurt!
Evden Kaçan Kedicik Adnan Oktar'ın Başını Yaktı!
Fatih Terim'den Sert Sözler: En Büyük Hatam Oyunculara Güvenmek
Akhisarsporlu Seleznyov'dan Olay Sözler: Rakip Barcelona Değil
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Adaylıkla İlgili Kararını Verdi
Okan Buruk'tan Final Yorumu: İnsanlar Sokaklara Döküldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurocup Şampiyonu Galatasaray'ı Tebrik Etti
Hastanelik Olup Teşhisi Koydu: Kenewoman Oldum
Her Şeyi İtiraf Etti! Yakılan İş Adamı Cinayetinde Korkunç Detaylar
Nato'da Üst Düzey Görev! İki Dönem Komuta Türkiye'de
Fenerbahçe Doğuş Seride 1-0 Öne Geçti
Bu Gurur Hepimizin! Galatasaray Eurocup'ta Şampiyon Oldu
Ziraat Türkiye Kupasında Büyük Sürpriz! Galatasaray Veda Etti
Ak Parti Ve Chp'den Canlı Yayında Erken Seçim Restleşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurocup şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EUROCUP ŞAMPİYONU GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımını kutladı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurocup Şampiyonu Galatasaray'ı Tebrik Etti(8/10)4

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımının başarısı dolayısıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOPAN, MUSTAFA CENGİZ'E TEBRİK TELGRAFI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Eurocup  Şampiyonu  Galatasaray  I  Tebrik  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER