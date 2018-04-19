Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımının başarısı dolayısıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOPAN, MUSTAFA CENGİZ'E TEBRİK TELGRAFI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir."

Kaynak: haberinburada