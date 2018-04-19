CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EUROCUP ŞAMPİYONU GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımını kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımının başarısı dolayısıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOPAN, MUSTAFA CENGİZ'E TEBRİK TELGRAFI GÖNDERDİ
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir."
Kaynak: haberinburada
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