CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'LA KUDÜS'Ü GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. İki liderin Kudüs'teki son gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.
"KUDÜS'ÜN STATÜSÜNÜN KORUNMASI TÜM İNSANLIĞIN GÖREVİ"
İki liderin görüşmesinde ABD'nin aldığı kararın endişe verici olduğu konusunda anlaşma sağlandı. Görüşmede Erdoğan, "Kudüs'ün statüsünün korunması tüm insanlığın görevi. ABD'nin attığı adım bölge ülkelerini olumsuz etkileyecek." dedi.
İki ülke ABD'nin aldığı kararı gözden geçirmesi konusunda girişimlerde bulunacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefon görüşmesi yaparak Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
TELEFON DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle alakalı olarak bugün de telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.
"ŞEHRİN STATÜSÜ KORUNMALI"
ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün Ortadoğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan bu şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.
ORTAK TAVIR ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti. Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi
SKANDAL KARAR 3. İNTİFADA'YI BAŞLATTI
Trump'ın skandal kararı Filistin'de Üçüncü İntifada'yı başlattı. Filistin'in tüm bölgelerinde binlerce Müslüman sokağa döküldü. Filistinliler Kudüs'e sahip çıkmak için İsrail'e karşı direnişe başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rize'de Sıra Dışı Gelenek! Her Yıl Minareyi Yere Yatırıyorlar
- Bakanlık Düğmeye Bastı! Chp'li 6 Belediyeye Daha Müfettiş Gönderildi
- Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy Ypg Fotoğrafı Yayınladılar
- Atilla Davasında Bilirkişi Konuştu: Yaptırımlarla İlgili Güvence Verdi
- Suudi Arabistan'dan Medyaya Yasak: Trump'ın Kudüs Kararını Yazmayın
EKONOMİ HABERLERİ
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
- Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
- Boeing'in Ceo'su Musk'a Meydan Okudu: Mars'a İlk İnsanı Biz Göndereceğiz
- Teknoloji Mağazası Açılışında 'indirim' İzdiham
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
- Orta Doğu'nun Kiralık Katilini Arkasına Alan İsrail'in 2. Adımı Tehcir
- Abd Kapıyı Açtı, Deaş Fırat Kalkanı'na Yürüdü
- Ailesinden 3 Kişiyi Talyumla Zehirleyip Öldürdü, 5 Kişi İse Hastanede
- Snapchat Yükleyen Kızına İşkence Yaptı, O Anları Facebook'tan Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar