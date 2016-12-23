

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) açılış törenine katılım sağladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;







* Sevgili İzmirliler, kıymetli misafirler, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Projelerin şehrimize ülkemize firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine herkese teşekkür ederim. 6 ayda hizmete alınmış olmasını çok önemli görüyorum. Enerji alanında Türkiye hem tüketiminin artması, hem de geçiş güzergahında olması sebeiyle yeni projelere ihtiyaç duyan bir ülke.







'TÜRKİYE 8. SIRADA'







* Enerji talebi artacaktır. Büyüme hızımızla enerji tüketim oranımız aynı oranda artmıştır. Bu yılki enerji tüketimimiz 2002'den 2 kat daha fazla. Kendi kaynaklarımızı azami şekilde değerlendirirken, alternatif enerji kaynaklarını oluşturuyoruz. Doğalgaz en önemli enerji kaynağı. Elektriğin bir kısmı, ısınma ihtiyacımızı doğalgazla karşılıyoruz. Doğalgazda malesef dışa bağımlıyız. Kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart. LNG önemli bu bakımdan. Türkiye 8. sırada yer alıyor. Daha sağlıklı kurmak için LNG yatırımlarına öncelik vermemiz gerekiyor.







'SİGORTAMIZ OLACAK'







* 10'da birine karşılık gelen arz imkanı sağlıyor. Günde 20 milyon LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacak. Sadece Aliağa değil, Karadeniz Akdeniz nerede sıkıntı varsa oraya gidecek. Tesislerini hizmete aldığımız Ege Gaz'a ilave yeni şirketin de çalışmalarının olduğunu biliyoruz.







* Yeni yatırım hazırlıklarını memnuniyetle karşıladığımı bilmenizi isterim.







Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından notlar;







* Hepimizini saygılarımla selamlıyorum. İzmir'e Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz. Bugün özel sektör eliyle başlattığımız iki dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bir enerji politikası belirlemenin hedefi enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Biz de ilk sıraya enerji arz güvenliğini ve çeşitlendirilmesini aldık. Özel sektörü hedefimize ortak ettik. Gerekli yasal altyapıyı oluşturduk.







* Hükümetimizin verdiği önemdir bugünkü açılış. Elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık. Yenilenebilen enerji kaynakları gücümüzü 3 kat artırarak 33 bin megavata yükseltttik. 2002'de 4 bin kilometre doğalgaz iletim dağıtım hattımız vardı, şimdi 125 bin. İl sayısı ise 78'e ulaşmış durumda. 2018'de artık doğalgaz olmayan il kalmadığı gibi ilçemizde kullanacak.







'AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ ENERJİ GEÇİŞ GÜZERGAHI HALİNE GETİRMEK'







* Doğalgazla uğraşan şirket sayısı 7'den 68'e çıkmıştır. 1 milyar metreküplük alanı depolayacak Tuz Gölü depolama alanının çalışmaları başladı. Yılbaşında 3'ünü hizmete alacağız. Silivri depolama tesisinin kapasitesi 2 katına çıkıyor. Baküt Tiflis Ceyhan hattı ile Azerbaycan Irak petrolünü ulaştırıyoruz. TANAP ve TAP'la Azeri gazını ülkemize buradan da Avrupa'ya ileteceğiz. Ekimde Türk Akımı projesini imzaladık. Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü Başkanlığını gelecek sene biz yürüteceğiz.







'REKOR SÜREDE TAMAMLANDI'







* İki proje var. Birincisi Ege Gaz. Sıvılaştırılmış gaz depolama. Bugün kapasitesi yüzde 50 artırılıyor. 24 milyon metreküpe çıkarılıyor. Milli gaz ihtiyacımızın karşılanmasına önemli bir destek sağlayacak. Diğeri Etki Liman İşletmeleri tarafından 'Yüzer Sıvılaştırılmış Doğalgaz Tesisi ve Limanı'nı hizmete alıyoruz. 330 milyon yatırımla gerçekleştirilen, 6 ayda tamamlanan tesisle, rekor sürede tamamlanan bir tesis olma özelliğini taşıyor. Günlük 20 milyon gazlaştırma kapasitesi var. Hem iç hem de dış piyasaya destek mümkün olacak.







'TÜRKİYE'DE BİR İLK'







* Arz güvenliğinde sorun yaşanmamış olacak. Tehlikeli yük geçisini de azaltacak. İki projede ülkemiz için önemlidir. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de ilk defa yüzde bir sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi ve limanı hizmete aldık. Doğalgaz üretiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmalara karşı emniyet tedbiri olacak.







'DOĞU BATI, KUZEY GÜNEY EKSENİNDE TRANSİT HALE GELMEK İSTİYORUZ'







* Son dönemde enerji konusu ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Refah seviyesi artıkça artacağını biliyoruz. Rolün ve ülke konumunun farkındayız. Az önce Bakanım anlattı. Küresel gelişmelerle beklentileri de göz önünde bulundurarak yaptık. Kuzey Güney ekseninde Doğu Batı ekseninde transit hale getirmek hedefimizdir. Özel sektörde hizmet üreten bütün şirketlerin devlet politikalarında sundukları destekten dolayı teşekkür ederim. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıklarda enerji kaynaklarının kimler tarafından değerlendirileceği kavgası yatıyor.







* Küçük Menderes Havzası'nın Türkiye'ye çok büyük payı vardır. İzmir'e yapılan her yatırım Türkiye'ye yapılmış yatırımdır. 2011'de başlattığımız 35 İzmir 35 projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler İzmir'i Türkiye'nin İstanbul Ankara ve Antalya'ya bağlayacak ve zenginliğine zenginlik katacak. 2018'de muazzam projeleri, Sabuncubeli Tüneli'ni 2017'de hizmete alıyoruz. Konak Tüneli'ni hizmete aldık. İzmir'e en modern havalimanını 18 ayda kazandırdık. Çevreyolunu 71'den beri devam eden çevreyolunu bitirdik. Yeni ulaşım imkanlarına ihtiyaç var.







* İmiz Büyükşehir Belediyesi ile İZBAN'ı tamamladık. Torbalı'ya kadar uzattık. Proje çok, vaktinizi almak istemiyorum. Ankara İzmir YHT devam ediyor. Türkiye oyun kuran ülkelerin başında gelmeye devam edecek.







Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;







* Yerli ve milli için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tesislerin sektörümüz için hayırlı olmasını temenni ederim.







kaynak:habertürk