

Erdoğan Hatay'da vatandaşlara hitap etti. İdlib'deki katliamla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada kimsenin kendini huzur ve güvende hissetmeye hakkı yoktur. Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu yeri ve pozisyonunu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını çocuk katliamlarını DEAŞ'la mücadele kılıfı altında gizlemeye kalkmamalıdır." dedi.







kaynak:ahaber