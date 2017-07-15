Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını
Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!
Abdullah Gül'den 15 Temmuz Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geldi, Havada Jetlerle Selamlaştı
Binler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Akıyor
Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder'i Tek Kişi Uğurladı
Parasına El Koyup Huzurevine Terk Eden Kızına İnat 89 Yaşında Evlendi
İstanbul Ve Ankara'da Uçuş Yasağı
Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
Fenerbahçe Doğuş'tan Ayrılan Ekpe Udoh: Ne Olur Beni Anlayın
Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
Eski F.Bahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı İddiasının Ardından Takımdan Gönderildi
Böyle İntikam Görülmedi! Çıplak Kadın Fotoğraflarına Bakan Koca Neye Uğradığını Şaşırdı
Kemal Kılıçdaroğlu: Milli İstihbarat Teşkilatı, Adil Öksüz'ü Neden İzlemedi
Motosikleti Çalındı, 23 Yıl Sonra Polise İhbar Etti
"Halka Ateş Aç" Emrine Uymayıp İntihar Eden Astsubayın Ailesi Şehitlik İstiyor
Gece Oturumundan Protokol Konuşmaları Çıkarıldı, Chp Karar Değiştirdi
Bahçeli "Öleceksek Adam Gibi Ölelim" Dedi, Meclis Alkıştan Yıkıldı
İşte 15 Temmuz Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Kahramanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geldi, Havada Jetlerle Selamlaştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ, HAVADA JETLERLE SELAMLAŞTI

İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havada uçağına eşlik eden F-16'nın pilotuna camdan el sallayarak selam verdi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geldi, Havada Jetlerle Selamlaştı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine eşlik eden jetlerle İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi.

F-16'LAR ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giderken F-16 uçakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE TUR ATTI

Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tur atarak yapılan hazırlıkları inceledi. Cumhurbaşkanı daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

TÖREN ALANINA GİRİŞLER BAŞLADI

Bu arada tören alanına girişler başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar koşarak tören alanına girdi. Bazı katılımcıların yanlarında temsili idam ipleri getirdikleri görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  İstanbul  A  Geldi  Havada  Jetlerle  Selamlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER