Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine eşlik eden jetlerle İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi.

F-16'LAR ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giderken F-16 uçakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE TUR ATTI

Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tur atarak yapılan hazırlıkları inceledi. Cumhurbaşkanı daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

TÖREN ALANINA GİRİŞLER BAŞLADI

Bu arada tören alanına girişler başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar koşarak tören alanına girdi. Bazı katılımcıların yanlarında temsili idam ipleri getirdikleri görüldü.

Kaynak: haberinburada