CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani ile telefonda görüştü.
GÖRÜŞME ASKERİ SEVKİYAT ÜSTÜNE GERÇEKLEŞTİ
Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Görüşmenin gerçekleştiği saatlerde, Türkiye'den Doha'daki askeri üsse üçüncü askeri sevkiyat gerçekleştirildiği haber gelmiş ve bu askerlerin iki ülke arasındaki bir tatbikata katılacakları açıklanmıştı. Görüşmede bu konuların ele alınıp alınmadığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.
15 TEMMUZ İÇİN TEBRİK, SEL İÇİN GEÇMİŞ OLSUN
Öte yandan Al Sani'nin görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türk halkının 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlık için tebrik ettiği, bugün İstanbul ve Marmara'da gerçekleşen şiddetli yağış nedeniyle de geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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