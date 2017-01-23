

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir açıklama yaptı.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları:



"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar dostluğumuzun ileri taşınması bakımından önemlidir. Tanzanya ile ilişkilerimiz 2009 yılından bu yana gelişmeye başlamıştır.



Bu olumlu siyasi ortamın ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ticari ilişkilere yansıtılmalıdır. Tanzanya hükümetinin politikaları, istikrar ortamına katkıda bulunuyor. Ekonominin gelişmesi, sağlıklı kalkınma için istikrar ve güven şarttır.







Doğu Afrika Birliği'nin merkezi olan Tanzanya iş çevreleri için hayati önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiler geliştirilmelidir. Tanzanya, yeraltı kaynaklarıyla öne çıkan bir ülkedir. Bu bakımdan büyük bitr potansiyele sahiptir. Türkiye ise dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. Artık Türkiye'nin Tanzanya'da Kazan-Kazan ilkesi çerçevesinde yapabileceği çok şey vardır. Ziyaretimden çok kısa süre önce yapılan 2. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı hedeflerimizden bakımından çok önemlidir.



Değerli işadamları, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ekonomik alanda da gelişmesini istiyoruz. Farklı alanlardaki donanımızı Tanzanya ile paylaşabiliriz.



Türkiye, Avrupa'nın en büyük 6. ekonomisidir. Afrika kıtasındaki toplam yatırımlarımız 6 milyar doları buldu. Türkler Avrupa'da en çok yatırım sağlayan ülke olarak biliniyor. İşte bugün, Tanzanya ve Türk işadamlarının bir araya gelmesi, yatırımların ve istihdamın artması önemlidir. Tanzanyalı işadamlarını Türk muhattaplarıyla çalışmaya davet ediyorum.



Türk işadamlarına da Tanzanya'daki yatırım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Tanzanya makamlarının gerekli kolaylıkları göstereceğine inanıyorum. Bir çok büyük şirketimiz Afrika'nın diğer ülkelerinde iyi işler yapıyor.



Tanzanya, coğrafi güzellikleriyle muhteşem hazinelere sahiptir. Bu zenginliklerin dünyaca daha fazla tanınması için bölgeye daha kolay ulaşılabilmesi gerekiyor. THY'nin buraya başlattığı seferler bu açıdan önemlidir.



Yıllarca bu Afrika'nın altını, elması, bakırı sömürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadı mı? Bu olaylar karşısında Batı sessiz kalmadı mı? Hiçbir zaman buralara el attılar mı? İşte bu yüzden gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. 'Geçici üyeler', 'daimi üyeler' bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde... 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir."



Afrikalı kardeşlerimizin sorunlarına çözümler bulmak için gayretlerimiz sürecektir. Afrika için çözümler yine bu topraklardan çıkacaktır. Türkiye diplomatik desteğin yanında, Afrika'ya yapılan yardımlarda da en ön sıralarda yer alıyor. Zira biz paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. Milletimizin tarihinde, Afrika'da sömürgecilik lekesi yoktur. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanır. Bizler iman etmenin, ihya etmenin, paylaşmanın peşindeyiz.



Afrika ile ilişkilerimize Kazan-Kazan ilkesiyle yaklaşıyoruz. Afrika'nın gelişmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz.



Türkiye 15 Temmuz'da bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu örgüt eğitim ve insani yardım gibi kavramların arkasına sığınmaktadır. FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Tanzanya içinde faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. Adının içinde Türkiye geçen ama büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruma itibar etmeyin. Dünyanın en büyük belası terördür. Bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 248 vatandaşımızı bunlar F16 uçaklarıyla vurdular. 2193 vatandaşımızı gazi yaptılar. Bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik Tanzanya çok daha farklı tepkiler alacaktır. Şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik için şükranlarımı sunuyorum."







kaynak:habertürk



