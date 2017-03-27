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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR
Tarih : 27 Mart 2017, 14:47
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor(10/10)10


BİR GONCA GÜL GİBİ TOPRAĞA DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YADEDİYORUM



Sizlerni şahsında Gazze, Halep, Bosna, Rumeli, Kudüs'ün, Afrika'nın gençlerini gönülden selamlıyorum. Onuruyla, vakarıyla, helel rızk mücadalesi veren genç gurbetçilerimize selamlarımı yolluyorum. Hollanda'da demokrasiden asla taviz vermeyen gençlerimizi alnından öpüyorum. Tendürek, Kutu, Amanos'u PKK'lı teröristlere mezar eden, El Bab, Cerablus'ta DEAŞ'a karşı destan yazan Mehmetçiklerimizi yürekten selamlıyorum. Bu ülkenin güvenliği için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan polis, asker ve korucularımıza bu salondan hep birlikte dualarımızı, teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu vesile ile yüzyıllardır bu toprakları bize vatan kılmak için bir gonca gül gibi toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yadediyorum.



TÜGVA 81 VİLAYET VE 150 İLÇEMİZDE ÖRGÜTLENMİŞTİR



Bugün burada bizleri biraraya getiren Türkiye Gençlik Vakfı'na, sayın Başkan ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türkiye'nin farklı yerlerinden programa katılan siz TÜGVA'lılara hoşgeldiniz diyorum. Kurulduğu günden beri sizlerin yaptığı faaliyetleri çok yakından takip ediyorum. TÜGVA maşallah adeta kendisiyle yarışıyor. 81 vilayet ve 150 ilçemizde tesis ettiği temsilci ve yurtlarında örgütleniyor. İnşallah yıl sonuna girmeden yeni açılıcak genel merkeziyle birlikte çok daha etkin ve agresif çalışmalar içerisinde olacağına inanıyorum. Dünya üzerinde iyiye, güzele dair ne varsa savunan, daima aklın yanında olan bir neslin ülkemize ve hatta tüm dünyaya kazandırılması için çaba gösteriyoruz.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Konuşuyor    haber

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