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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR
Tarih : 29 Mart 2017, 12:04
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor(5/10)5


"SESSİZ DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK"



"Pek çok kişi 16 Nisandan sonra ne olacak sorusunu soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermişsiniz. Söyleyim daha güzel bir Türkiye olacak. 14 yıl bu ülkede bizler bir sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu bize bugün saldıran konuşuyor. Neydi o göreve geldik, başbakan oldum, 100 günlük bir program. 100 günde Türkiye tırmanmaya başladı. Hamdolsun kişibaşı milli geliri 3 bin 500 dolar olan Türkiye 11 bin dolara çıkmış vaziyette. Adama sormazlar mı 10 yıllar boyu bu ülkede bizi 3 bin 500 dolarlarda niye süründürdünüz diye sormazlar mı?



EĞİTİME YATIRIM



Eğitimde geldiğimizde 75 üniversite vardı, şimdi 181 üniversitemiz var. Üniversitemiz olmayan ilimiz yok. 270 bin derslik yaptık. Şimdi şehir hastanelerimiz var. 30 büyükşehirimizde bu şehir hastanelerimiz olacak. Biz vatandaşımın derdiyle dertlenemez, o problemi çözemezsek bu hayat bize haram olsun.



HAYIR ÇADIRINA ZİYARET



Dün bir hayır çadırına girdim, 'Niye hayır diyorsunuz' dedim. 'Çağdaş bir Türkiye için' dediler. 'Neyiniz eksik dedim' cevap yok. Cevap yok. Sloganik konuşmuyorum, niye neyi yapıyoruz bunu bilelim. Şu anda Türkiye'de, Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. 4 geliş, 4 gidiş, bir de tren ilave ediyoruz. Bir tanesi hemen atladı 'Niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü' dediniz. Yazıklar olsun, iyi tanıyamamışsınız. Böyle bir sultanın ismini oraya vermekten daha doğal bir şey olabilir mi? Neyi neden, nasıl; bu soruyu kendimize sormazsak cevabı bu şekilde alıyoruz.



Eskiden diyorlardı ya 'Çılgın Türkler' diye, Türkler çıldırdı diyorlar şimdi. 16 Nisan sonrası daha güzel bir Türkiye olacak. Demokraside, hak ve özgürlüklerde daha güzel bir Türkiye olacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Konuşuyor    haber

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