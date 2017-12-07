ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bu kararı sadece İslam ülkelerini değil Papa'yla da görüşeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kudüs kararını Papa'yla da görüşeğini duyurdu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklama, "Telefonla görüşmelerimi sürdürüyorum. Burada sadece İslam ülkelerini değil hatta Papa'yla da görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi, onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Batı ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım. Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada