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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne Elektrikli Otobüsle Gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne Elektrikli Otobüsle Gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MABEYN KÖŞKÜ'NE ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne TEMSA tarafından yapılan elektrikli otomobille gitti. Güler Sabancı, yol boyunca Erdoğan'a otobüs hakkında bilgi verdi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne Elektrikli Otobüsle Gitti(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programın ardından TEMSA tarafından yapılan elektrikli otobüse bindi.

GÜLER SABANCI ERDOĞAN'A ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Mabeyn Köşkü'ne elektrikli otobüsle giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otobüste Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Sabancı Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Güler Sabancı eşlik Etti.

Güler Sabancı, elektrikli otobüste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturarak otobüs hakkında bilgiler aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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