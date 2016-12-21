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cumhurbaşkanı erdoğan merkel'i aradı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEL'İ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

Tarih : 21 Aralık 2016, 10:51
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'i Aradı(6/10)6


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini sundu.



Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda da Şansölye Merkel'i bilgilendirdiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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