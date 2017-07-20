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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MESCİD-İ AKSA ABLUKASIYLA İLGİLİ İSRAİL CUMHURBAŞKANINI ARADI


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa Ablukasıyla İlgili İsrail Cumhurbaşkanını Aradı
Tarih : 20 Temmuz 2017, 20:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-İ Aksa Ablukasıyla İlgili İsrail Cumhurbaşkanını Aradı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.

"CAN KAYIPLARI KAYGI VERİCİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret etti.

Olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin tasvip edilemeyeceğine dikkati çekti.

"MÜSLÜMANLAR KISITLAMA OLMADAN AKSA'YA GİREBİLMELİ"

Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti.

"METAL DEDEKTÖRLERİ KALDIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harem-i Şerif'in tüm İslam dünyası için önem taşıdığına işaret ederek girişte İsrail askerlerinin metal dedektörle arama yapma uygulamasının en kısa sürede kaldırılması ve gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.

RİVLİN: DİNİ ÖZGÜRLÜKLER

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise tedbirlerin güvenlik amaçlı olduğuna değinerek Harem-i Şerif'in statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağı ve dini özgürlüklerin kısıtlanmayacağı hususlarında güvence verdi.

ABBAS İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de sabah saatlerinde telefon görüşmesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede, başta Kudüs'te olmak üzere ihlallerin giderek yoğunlaşmasının kaygı verici olduğu vurgulanmıştı. Mescid-i Aksa'ya girişe kısıtlamalar getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in İslami karakterinin ve kutsiyetinin korunmasının tüm İslam dünyası için önem taşıdığına dikkati çekmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da görüşme vesilesiyle Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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