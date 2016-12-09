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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZ DAHA DA YÜKLENMELİ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZ DAHA DA YÜKLENMELİ
Tarih : 09 Aralık 2016, 14:59
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Daha Da Yüklenmeli(9/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomi paketiyle ilgili şunları söyledi:



"Müteşebbislerimizi rahatlatmaya yönelik, piyasayı rahatlatmaya yönelik, aynı zamanda da tabii şu anda özellikle de İŞKUR açısıyla, 600 bin, 100 bini devlet, 500 bini özel sektör olmak üzere işsizliğe ilaç olması bakımından böyle bir adımın atılması da süre itibarıyla 9 ay da olsa, bu 9 aylık süreci özel sektörün gayet iyi değerlendireceğine inanıyorum ve bu şekilde de 500 bin işsizimizin iş bulması ve bunun İŞKUR tarafından bedelinin ödenmesi, 100 bininin de kamuda istihdam edilmesi, bunlar tabii bu geçiş süreci için gayet iyi tespit edilmiş bir adım diye düşünüyorum."



"DÖVİZ BOZDUR KAMPANYASINA MİLLETİMİZ DAHA DA YÜKLENMELİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizden TL'ye geçiş konusunda da şöyle konuştu: Özellikle geçen cumadan bu güne dövizden TL'ye geçişte atılan adımda halkıma milletim adına teşekkür ediyorum ama daha da yüklenmeliyiz. Dün Başbakanımız bununla ilgili bir açıklama yaptı. Devletimizde artık adımlarını TL ile atacaktır. Bir diğer önemli adımda Sayın Putin'le konuştuk. Biz yerli para ile aramızdaki ticareti gerçekleştirelim. Bizim Rusya ile aramızdaki ticaret hacmi bir ara 35 milyar dolara kadar çıkmıştı. bu ticaretin yerli paralarla yapılması ciddi anlamda rahatlama getirecektir. Bunu İran ile de konuştuk. Çin ile de görüştük. Onlar da buna çok olumlu baktı. Ticaret hacminin geniş olduğu yerlerde bu adımları atarsak kur baskısını ortadan kaldırmalıyız.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Milletimiz  Daha  Da  Yüklenmeli    haber

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