"Yastık altındaki dövizleri bozdurun" çağrısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanımız bu süreçten zararlı değil, karlı çıkacak bak müjdeyi veriyorum endişe etmeyin." dedi. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın Almanya'da bekletilmesine de tepki gösteren Erdoğan, "Buna aynısıyla mukabele etmem lazım. Bütün oradaki personelin kimse, neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye de buna misliyle mukabele eder, etmek durumundadır" ifadelerini kullandı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 31. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.







Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:







Bir yandan Suriye ve Irak'ta ülkemizi güneyden kuşatma projesi tüm alçaklığı ile devam ediyor. Bir yandan devletin ve toplumun içine sızmış terör örgütleri ile kararlı bir mücadeleyi yürütüyoruz. Son hamle ekonomi üzerinden yapılıyor. Döviz spekülasyonu ile ekonomimiz çökertilmeye çalışılıyor. Yeni tedbirlerle gereken önlemler alınıyor. Piyasada durgunluk olduğunu görüyoruz. Durgunluğun provakatif faktörlerden kaynaklandığını biliyoruz.







KARARLILIĞIN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM



Olumsuz havanın ol açtığı suni bir kur yükselişi ile karşı karşıyayız. Devletin imkanlarının yanı sıra milletimizi döviz bozdurmaya çağırdık. Benim vatandaşım geldi, Türk Lirası'na yöneldi ve kim ne kadar dövizi varsa bunu Türk Lirası'na çevirmeye başladı. Bu konudaki kararlılığın devam edeceğine inanıyorum. Milletime teşekkür ediyorum. Bir millet bir şeye inanır ve harekete geçerse onu durduracak bir güç yoktur.







ŞİMDİ YALNIZ OLMADIĞIMI BİLİYORUM



Biz aldığımız tedbirlerle tüm bu teşebbüslerin hepsini bertaraf ettik. İktidar olmadan önceki dönemlerde gecelik faizleri gördük. Bizim dönemimizde bunu tutturamadılar. Devamlı önlerini kestik. Biz bu milleti faiz lobisine mahkum etmeyeceğiz dedik. 4,6'ya kadar düştü, Gezi ile karşımıza çıktılar. Çift haneliye orada tekrar çıktı. Onun için diyorum ki 'Yalnız kalsam da' dediğimde tweetler art arda gelmeye başladı. 'Yalnız değilsin' tweetleri gelmeye başladı. Şimdi yalnız olmadığımı biliyorum. Bizler döviz baskısına karşı çıkacağız ve Türk Lirası'nı değerlendireceğiz.







MÜJDEYİ VERİYORUM, ENDİŞE ETMEYİN



İnsanlar döviz bürolarına dolar almak için değil, döviz bozdurmak için koşuyor. Herkes kendi imkanınca bu seferberliğe destek oluyor. Çağrımıza kulak veren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Spor kulüpleri bile bu işin içine girdi. Aynı şekilde kirada dövizden Türk Lirasına geçiş başladı. Ben de gördüklerime söylüyorum. Bu milleti seviyorsan arkadaş sen de Türk Lirası'na geçeceksin. 10 kazanacaksan 9 kazan, 8 kazan. Ama bu ülke güçlenecek. İnsanımız bu süreçten zararlı değil, karlı çıkacak bak müjdeyi veriyorum endişe etmeyin. Rusya'dan bir şey mi alacağız, Rus parasıyla, Çin'le, İran'la konuştum. Onlardan bir şey aldığımız zaman onların parasıyla bizden bir şey aldıkları zaman bizim paramızla alacaklar. Kur baskısının altında kalmayacağız.







GELİN ÜLKENİZE GÜVENİN



Buradan işadamlarımıza, yatırımcımıza, esnafımıza, sanatkârımıza seslenmek istiyorum: Gelin ülkenize güvenin, ülkenize sahip çıkın. Böyle bir dönemde üretimi yüklenmeyeceksiniz, istihdamı arttırmayacaksınız da bunu ne zaman yapacaksınız?







SEN BENİM VEKİLİME BUNU YAPARSAN BEN DE SANA YAPARIM



Bizi hâlâ Anadolu'da Avrupa'da barındırmama düşüncesinden vazgeçilmediğini görüyoruz. Onun için buraları vatan kılmanın mücadelesini veriyoruz. Meclis Başkan yardımcılarımızdan Ayşenur Hanım Almanya'ya seyahat yapıyor. Seyahat esnasında çantasını çalıyorlar. Gidiyor büyükelçilikten pasaport alıyor. Havalimanından kendisine geçiş izni verilmiyor. "Ben milletvekiliyim aynı zamanda TBMM Başkan yardımcısıyım" diyor. Alıyorlar saatlerce bekletiyorlar. Sen teröristi ülkende misafir ediyorsun. Ama bu ülkenin TBMM Başkan Yardımcısı ve heyetini orada saatlerce bekletiyorsun. Şimdi bunlara aynısını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör! Sen benim Meclis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu yanlışı yaparsa ben buna aynısıyla mukabele etmem lazım. Bir defa bütün oradaki personel kimse, neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye buna misliyle mukabele eder, etmek durumundadır. 50 dereden 50 türlü su getirirler, bilirim. İşte teröristler cirit atıyor. Hepsi orada. Avrupa ülkelerinde dolaşıyorlar.







BAŞKALARINI BEKLEMEYELİM İLK CAN SUYUNU BİRLİKTE VERELİM







Teröristleri ister göndersinler ister göndermesinler. Biz de yapacağız. Bize bu vatanı çok görenleri kusura bakmayın buraları onlara dar edeceğiz. Bu milleti siyasi, ekonomik, kültürel özgürlüğünden vazgeçtirmek isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Bizi hürriyetimizden etmek isteyenlerin karşısında ecdadımız eğilmemişti, biz de eğilmeyeceğiz. Biz de kendi strtejimizi kendi tattiklerimizi uygularız. Elin oğlu binlerce kilometreden gelirken biz burada oturup duramayız. Biz sadece Rabbimize rükuda eğiliriz. Başka kimsenin önünde eğilmeyiz. Dimdik ayakta durup son neferimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Piyasadaki durgunluğu başkalarının durdurmasını beklemeyelim. İlk can suyunu birlikte verelim.







YENİDEN YAPILANDIRMADA 120 MİLYAR LİRAYA ULAŞTIK







Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, durmak yok olmakla eşdeğer hale gelmiştir. Ekonomimizin çarklarını yavaşlatmaya, durdurmaya çalışanlara inat hep birlikte bu çarklara el verelim, omuz verelim, hızlandıralım. Devlet üzerine düşeni yapıyor, hiç endişe etmeyin. Ama milletimiz buna destek vermezse tek başına ne vergi affı, ne teşvik ne diğer düzenlemeler arzu ettiğimiz neticeyi vermez. Yaklaşık 120 milyar gibi vergi affıyla ilgili müracaat oldu. 3 yıl içerisinde bu 120 milyar devletimizin kasasına girecek. İlk taksitler ödendi. Bu tabii önemli bir rakam. Böylece Türkiye'de esnafım, vatandaşım hepsi ben devletime karşı vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Bankacılık sektöründen kaynaklanan sorunlar varsa elbette bu çözülecekçtir. İhanet varsa milletimiz ve adli kuruluşlarımız zaten bunun gereğini yapan. Bu ülkenin hiç bir ferdi kendini bu mücadelenin dışında göremez, görmemelidir. El Bab operasyonuyla dövize bakış açımızda bir fark yoktur. Bin yıllık hazımsızlığın, karın ağrılarının ürünü olan bu saldırıların üstesinden Allah'ın izniyle, milletimizin dirayetiyle geleceğine eminim.







UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR TÜRKİYE 1918'DE DEĞİLDİR







Türkiye'nin El Bab operasyonu ile ekonomik saldırılarla mücadele arasında fark yoktur. Terör örgütü PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadelede de aynı kapsamdadır. Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların perde gerisinde 1918'de yarım bırakıldığı projelerin tamamlanması gayreti olduğu ortadadır. Unuttukları bir şey var; Türkiye 1918'in Türkiyesi değildir. Ülkemizin de milletimizin de yönü geçmişe değil; geleceğe dönüktür. Kurtuluş Savaşı'nın sloganı: hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh da vatandır. Tek bir sorunla mücadelemiz yoktur. Terörden ekonomiye, dış politikadan yatırımlara her alanda sürecektir. Öyle ki bugün artık satıh sadece vatan topraklarının sınırları da değildir. Tüm bölgemizdir, tüm dünyadır. Tüm meselelerimizin çözümünü sağlayana kadar bize durmak yoktur. Son nefese kadar bu böyle devam edecektir. Suriye'deki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, Irak'taki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. FETÖ, PKK, DEAŞ'la mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.







AZRAİLİ TEBESSÜMLE KARŞILAYAN BU MİLLET PARAYA ESİR OLMAZ







Projelerimizi, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 10 gün sonra Avrasya Tüneli'ni açacağız. İnşallah 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. 2017 içerisinde Kanalistanbul'un inşallah ihalesini yapıp, temelini atacağız. Durmak yok yola devam. Yerel ekonomiyi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Dünyadaki haksızlığa, adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. 7 çocuğunu aramak için yola düşen annenin tekerlekli sandalyade nasıl ebediyete yürüdüğünü, şehadete yürüdüğünü görüyorsunuz değil mi? Tek bir masumun, mazlumun canının acıtılmasına ortak da olmayacağız rıza da göstermeyeceğiz. Silahların ölüm kusan namlularına teslim olmadık, paranın kirli yüzüne de teslim olmayacağız. Azrail'i gülümseyerek karşılayan bu milletin üç beş kör kurşunun esiri olmayacağını da biliyorum.







UNUTMAYIN KİMSE KİMSENİN BAYRAĞINI YÜKSELTMEZ







İstanbul'un Fethi'nde Ulubatlı Hasan kendi canından vazgeçmiş, şehadete yürümüştü. Biliyordu ki, o bayrak surlara dikildiğinde artık İstanbul ebediyyen bizimdir. Bayrağımızı siyaset, ekonomi, kültür, diplomaside nereye dikebilirsek, orası bizim geleceğimizdir. Kimse kimsenin bayrağını yükselttirmez. Bunu yapacak olan biziz. Gerektiğinde alın terimizle, bileğimizle gerektiğinde kanımızla bu mücadeleyi vermeye mecburuz. Şehitlerimizin kanını helal ettirmek için hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok mücadele edeceğiz. Muhtarlarımıza demokrasinin tabandaki temsilcileri olarak bu mücadelede çok büyük görevler düşüyor. Mahallenizdeki, köylerinizdeki vatandaşları bu konuda harekete geçirmeniz çok önemli. Rabbim sizlerden ve milletimizden razı olsun.







kaynak:ahaber