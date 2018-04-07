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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı ve genç çifte bileklik hediye etti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı.

İL KONGRESİNİN ARDINDAN NİKAH TÖRENİNE GEÇTİ

Erdoğan, partisinin Denizli İl Kongresi'nin ardından Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde Esra Zolan-Abdullah Tok çiftinin nikah törenine geçti.

DEVLET PROTOKOLÜ ŞAHİTLİK YAPTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın kıydığı nikahta Erdoğan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah basına kapalı gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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