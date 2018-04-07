CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı ve genç çifte bileklik hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı.
İL KONGRESİNİN ARDINDAN NİKAH TÖRENİNE GEÇTİ
Erdoğan, partisinin Denizli İl Kongresi'nin ardından Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde Esra Zolan-Abdullah Tok çiftinin nikah törenine geçti.
DEVLET PROTOKOLÜ ŞAHİTLİK YAPTI
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın kıydığı nikahta Erdoğan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Nikah basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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