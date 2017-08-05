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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı Da Camilerimizi De Toplum Hayatımızın Yaşayan Birer Parçaları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı da Camilerimizi de Toplum Hayatımızın Yaşayan Birer Parçaları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: OKULLARIMIZI DA CAMİLERİMİZİ DE TOPLUM HAYATIMIZIN YAŞAYAN BİRER PARÇALARI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızı da camilerimizi de toplum hayatımızın yaşayan birer parçaları haline dönüştürmeden hedeflerimize ulaşamayız. Camilerimizin içinde bir hayat, bir ruh olmalı. Sadece 5 vakit namaz, ondan sonra kapıyı kapa, çekil git. Böy

Tarih : 05 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı Da Camilerimizi De Toplum Hayatımızın Yaşayan Birer Parçaları...(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızı da camilerimizi de toplum hayatımızın yaşayan birer parçaları haline dönüştürmeden hedeflerimize ulaşamayız. Camilerimizin içinde bir hayat, bir ruh olmalı. Sadece 5 vakit namaz, ondan sonra kapıyı kapa, çekil git. Böyle cami olamaz. Bizim hayatımızda böyle bir cami yok. Ama ne yazık ki camilerimize bu anlayışı yerleştiremedik. Yeni dönem bana göre 5 vakit ibadette ve ibadetin dışında camilerimiz sürekli hareket halinde olmalı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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