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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞTI... SOSYAL MEDYA SALLANDI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞTI... SOSYAL MEDYA SALLANDI
Tarih : 12 Nisan 2017, 13:29
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaştı... Sosyal Medya Sallandı(9/10)8


Referandum öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından bir reklam filmi yayınlandı. Erdoğan'ın sesinden ' 15 Temmuz diriliş, 16 Nisan yükseliş ' sloganıyla öne çıkan reklam filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşılan reklam filmine "Korkma! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!" notu düşüldü.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Paylaştı  Sosyal  Medya  Sallandı    haber

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