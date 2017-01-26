Yunanistan'a Kaçan Darbeciler İçin Flaş Gelişme !
Canlı Yayında Silikonlarını Sunuculara Fırlattı
Rusya'dan Trump'a Cevap!
Kılıçdaroğlu, El Bab Da Şehit Olan Kerem Çalışkancı ...
Darbeci Semih Terzi'nin Eşi Hakim Karşısında
Snapchat Clickbait ‘E Savaş Açtı
Android Instant App Teste Başladı
Drone İle Elektrik Arızalarına Müdahale
Killdisk 250 Bin Dolar Fidye İstiyor
Samsung'tan Yeni Ürün Güvenliği Standartları
Artık Mobilden Video İzleme Yapıyoruz
Karşınızda Merakla Beklenen Lg G6 !
Fitness Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bahçeli Tabana Neden Evet Dediğini Anlatacak
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Gerginlik
Büyükanne Projesinde Beklenen Açıklama Geliyor
Bağ-Kurluya Kazandıran Hesap
Şehir Hastanelerine Yeni Uygulama Geliyor
Fetö'nün Savcılardan Sorumlu İmamından İtiraflar
Trump'a Türkiye Ve Rusya'dan Jet Yanıt

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, REFERANDUM İÇİN MEYDANLARA İNİYOR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, REFERANDUM İÇİN MEYDANLARA İNİYOR
Tarih : 26 Ocak 2017, 12:11
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Referandum İçin Meydanlara İniyor(7/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği için başta 30 büyükşehir olmak üzere birçok ili ziyaret edecek.



Referandum sürecine ilişkin AK Parti kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğuna dikkat çekti. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Beştepe'de yapılıyor.



ERDOĞAN MİTİNGLERE BAŞLIYOR



Cumhurbaşkanı, nisan ayının ilk yarısında yapılması planlanan referandum süreci için meydanlara inecek.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtildi. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, 30 büyükşehiri ziyaret edeceği vurgulandı.



Erdoğan'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Referandum  İçin  Meydanlara  İniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER