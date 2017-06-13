Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANATÇI VE SPORCULARA İFTAR VERDİ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANATÇI VE SPORCULARA İFTAR VERDİ
Tarih : 13 Haziran 2017, 09:24
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi(7/10)6


CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporculara iftar verdi. İftar yemeğine sanat dünyasından; İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Oyuncu Hakan Ural, Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Esra Erol, Işın Karaca, Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Uğur Işılak spor dünyasından; Aykut Kocaman, Hidayet Türkoğlu, Rıdvan Dilemen, Ömer Onan, Kerem Tunçeri, Ufuk Sarıca, Şahika Ercüment, Tolga Zengin, Fenerbahçeli Basketbolcular Bobby Dixon ve Melih Mahmutoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

İftarın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerleşim yerlerindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah'a hamdolsun, herhangi bir ölüm söz

konusu değil. Maddi hasarlar, bunlar telafi edilir fakat bu konularda da her zaman için hazırlıklı olmamızın gereğini hatırlatmak istiyorum. Onun için de imardı, kaçak yapılaşmaydı, bunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Aynı şekilde Yunanistan tarafında da depremden etkilenen komşularımıza da buradan geçmiş olsun diyorum." dedi.



 



kaynak:hürriyet








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