

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şirnak'ta düşen helikopterde şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in Çatalca'daki cenazesine katılmak üzere helikopterle hareket etti.



Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, evinin yakınındaki helikopter pistine gitti. Erdoğan helikoptere binmeden önce kendisini görüntüleyen gazetecilere de el salladı. Erdoğan helikoptere bindikten sonra helikopter birkaç dakika bekledi. Bu sırada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın helikoptere binmek için koştuğu görüldü. Helikopter Albayrak'ın da helikoptere binmesinin ardından havalandı.







kaynak:hürriyet