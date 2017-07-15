CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla birlikte Kısıklı'dan Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programına ve anıtın açılması için yapılacak törene katılmak üzere Kısıklı'daki konutundan yürümeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çok sayıda şehit ailesi de yürüyor.
ŞEHİTLER İÇİN DİKİLEN AĞAÇLARI İNCELEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüdüğü güzergahta, Köprü'nün Anadolu Yakası girişinde 249 şehit için dikilen 249 selvi ağacı da bulunuyor. Erdoğan, yürüyüşü sırasında ağaçları ve üzerlerinde yazan şehit isimlerini de okudu.
ANITI İNCELEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, alana gelişlerinde önce Şehitler Anıtını inceledi. Burada dua okuyan Erdoğan daha sonra kurulan dev platforma çıkarak halkı selamladı.
Kaynak: haberinburada
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