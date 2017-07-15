Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı
Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
Geçen Yıl Darbe Girişiminin Emrinin Verildiği Saatte Bugün Millet Yeni Bir Tarih Yazıyor
Şehitler Köprüsü'ndeki İnsan Seli Havadan Görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Abidesi Bugün Açılıyor! İşte Abidenin Özellikleri
Sümeyye Erdoğan Eşi Selçuk Bayraktar Kısıklı'dan "Şehitler Köprüsü"Ne Yürüdü
Başbakan Yıldırım, Çengelköy'den Şehitler Köprüsü'ne Doğru Yürüyüşe Geçti
"Valizim Kayıp" Dedi, Başkasının Valizini Alarak Havalimanından Ayrıldı
İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl Ve Erol Parlak'tan "Memet'e Ağıt"
Bastığı Restoranın Sahibi Sert Çıktı: Terim'i Gördüğüm Yerde Döveceğim
İşte Elebaşı Ve Saz Arkadaşları! Kaçak Fetö'cülere Özel Afişler
Kırkpınar'da Rakibini Yenen Pehlivanı Darp Ettiler
Galatasaray, Mariano Filho'nun Transferini Kap'a Bildirdi
İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
Kariyerinin İlk Şampiyonluğunu Kaptı
Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını
Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!
Abdullah Gül'den 15 Temmuz Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla birlikte Kısıklı'dan Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programına ve anıtın açılması için yapılacak törene katılmak üzere Kısıklı'daki konutundan yürümeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çok sayıda şehit ailesi de yürüyor.

ŞEHİTLER İÇİN DİKİLEN AĞAÇLARI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüdüğü güzergahta, Köprü'nün Anadolu Yakası girişinde 249 şehit için dikilen 249 selvi ağacı da bulunuyor. Erdoğan, yürüyüşü sırasında ağaçları ve üzerlerinde yazan şehit isimlerini de okudu.

ANITI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, alana gelişlerinde önce Şehitler Anıtını inceledi. Burada dua okuyan Erdoğan daha sonra kurulan dev platforma çıkarak halkı selamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Şehitler  Köprüsü  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER