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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde Konuşuyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın konuşması köprü ve çevresindeki milyonların yanı sıra, yüzlerce merkezden de canlı yayınlanıyor.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde Konuşuyor(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anmaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tam bir yıl önce bugün, bu saatlerde ülkemizin pekçok yeriyle birlikte burada, bir ihanet girişimi başlamıştı.

Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla, bir süredir anlam verilemeyen hareketlenmenin sebebi ve hedefi artık anlaşıldı.

Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince "artık kontrol bizim elimizde" mesajı vermek istiyorlardı.

O esnada ben, Enerji Bakanımız, eşim, kızım, torunlarım Dalaman'dan bu tarafa doğru hareket etmiştik.

Milletimiz kullanılan yönteme ve üsluba bakarak, anında bu darbe girişiminin arkasında FETÖ ihanet çetesinin olduğunu tespit etmiş ve hemen harekete geçmiştir.

Televizyon ekranlarından yaptığımız çağrıyla milyonlarca vatandaşımız meydanları, havalimanlarını doldurmuştur.

İstanbul'da en çok kanın döküldüğü yer işte burasıdır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür. Tankların önünde, burada tam 36 vatandaşımız şehit oldu. Saraçhane'de 20'ye yakın şehidimiz var. Çengelköy'de, AHL'de, Esenler'de, Türk Telekom'da onlarca şehit verdik.

En öldürücü silahlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. En küçük bir tereddüt göstermediler. Peki, onların karşısına dikilen vatandaşlarımızın elinde ne vardı? Ellerinde silah mı vardı? Bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Belki çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı!

Tekbirle tankın üzerine giden bir milleti kim esir edebilir? Şu köprünün dili olsa da yiğitlik nasıl olurmuş anlatsa!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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