CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÜREKLİ SLOGAN ATIP SÖZÜNÜ KESEN AK GENÇLİĞİ AZARLADI
Iğdır'da düzenlenen AK Parti Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli slogan atarak konuşmasını kesen AK Gençliği azarlayarak "Sloganın atılacağı yer var, atılmayacağı yer var" diyerek azarladı.
"SLOGAN ATARAK SÖZÜNÜ KESTİLER"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit olan gencin yeğeniyle son konuşmasını anlatmak istedi. Ancak Erdoğan konuşurken gençler slogan atarak sözünü kesti.
"SLOGANIN ATILACAĞI YER VAR, ATILMAYACAĞI YER VAR"
Sözünün kesilmesine kızan Cumhurbaşkanı Erdoğan, slogan atan gençleri "Gençler! Lütfen! Sloganın atılacağı yer var, atılmayacağı yer var!" diyerek azarladı.
İKİNCİ DEFA SÖZÜNÜ KESTİLER
Sözlerine devam eden Erdoğan, şehit olan gencin kardeşini yanına koruma olarak aldığını sanlatırken, izleyicilerden biri yine sözünü kesip "AK Parti" diye bağırınca, Erdoğan bu izleyiciyi de eliyle işaret edip uyardı.
Kaynak: haberinburada
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