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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKEŞ'İ DAİMA SAYGIYLA ANACAĞIZ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKEŞ'İ DAİMA SAYGIYLA ANACAĞIZ
Tarih : 04 Nisan 2017, 14:06
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkeş'i Daima Saygıyla Anacağız(6/10)4


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete adamış bir devlet ve siyaset adamı olarak daima saygıyla hatırlayacaklarını bildirdi.



Erdoğan, Türkeş'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 20. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Merhum Türkeş'i, ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete adamış bir devlet ve siyaset adamı olarak daima saygıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

 



 



kaynak:sabah








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