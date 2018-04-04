CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKEŞ'İN BEŞTEPE'DEKİ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü nedeniyle Beştepe'deki anıtmezarını ziyaret etti.
ESNAF ZİYARETİ YAPIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Türkeş'in mezarına su döktükten sonra dua etti. Erdoğan'ın ziyaretine merhem Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Erdoğan ziyaret esnasında vatandaşlarla da sohbet etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dünyanın Gözü Ankara'da! Üçlü Zirve Külliye'de Başladı
- Tek Başına Direndi! Dozerin Önüne Oturarak Yıkımı Önlemeye Çalıştı
- Yunanistan Rahat Durmuyor! Bakan Yardımcısından Skandal Türkiye Sözleri
- Fetö'nün Lüks Otomobilleri Kapış Kapış Satıldı
- Sıcak Havada Yaktıkları Soba Ele Verdi: Esrar Yakarken Yakalandılar
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Kavisli İphone Bomba Gibi Geliyor! Dokunmadan Kontrol Edilecek
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
- Savaş Resmen Başladı! Çin Ambargolu Ürün Listesini Yayınladı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsveç'te 3 Büyükelçiliğin Bulunduğu Binada Yangın Çıktı: 14 Yaralı
- Golf Deliği İle İlişkiye Giren Adam Görenleri Şaşkına Çevirdi
- Kızlarını Benzin İstasyonunda Unuttuğunu 170 Kilometre Sonra Fark Etti
- Yeni Zelanda Eşcinsellik Hükümlerini Sicillerden Silme Kararı Aldı
- Oğlunun Tedavisi İçin Hastanede 2 Saat Bekletilen Adam Binayı Ateşe Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar