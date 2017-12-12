Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır ziyaretinin ardından Ankara'ya geldi.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. İki liderin başbaşa ve heyetlerarası görüşmesi ise saat 19:15'te başladı.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ KUDÜS

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDEN SONRA KAMERALARIN KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Erdoğan ve Putin, yaklaşık 1 saat süren bir başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Putin'in basın toplantısı yapması bekleniyor. Putin, temaslar ve basın toplantısının ardından Türkiye'den ayrılacak.

Kaynak: haberinburada