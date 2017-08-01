CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YAŞ ÖNCESİ BAŞBAKAN YILDIRIM'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura öncesi Başbakan Binali Yıldırım'la görüşme kararı aldı. Görüşme Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: haberinburada
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