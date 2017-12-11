CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ YAPILAN SPOR SALONUMUZUN İSMİ TAHA AKGÜL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki toplu açılış töreninde yeni yapılan spor salonuna Milli Güreşçi Taha Akgül'ün isminin verildiğini duyurdu.
Ak Parti Sivas İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra toplu açılış törenine katıldı. Sivas'ta 4 Eylül Stadı'nın yanında yapılar yeni spor salonuna Milli Güreşçi Taha Akgül'ün adının verildiğini meydandan açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Biraz sonra Sivasspor-Başakşehir maçı var. Ne diyeyim? Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Başakşehir'in kurucu başkanıyım, Sivas da canım ciğerim. Yetişebilirsem şöyle bir uğrayacağım. Yoksa yurt içi müsabakalara girmiyorum ama şöyle bir uğrayayım, biraz seyredeyim, sonra yola devam. Spor salonumuz daha önce açıldı. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kamuoyu yoklamasından çıkan şu. Adı Taha Akgül."
Kaynak: haberinburada
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