Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yapılan Spor Salonumuzun İsmi Taha Akgül
İsrail Polisi, Batı Şeria'da Filistinlilere Vahşice Saldırdı: 61 Yaralı
Tarkan Ödülünü Cem Yılmaz'ın Elinden Aldı, Espriler Havada Uçuştu!
İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli! İdo Bazı Seferlerini İptal Etti
Recep, Tayyip, Erdoğan Kardeşlerle Hatıra Pozu!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Uçakta Taraftara Saldırdı
Manchester Bu Gece Mavi!
2017 Nobel Ödülleri Sahiplerine Verildi
Sivasspor, Başakşehir'in Liderliğini Elinden Aldı: 1-0
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'ya Sert Cevap
Dünya Devinde Beklenen Ayrılık Gerçek Oldu
Beşiktaş Maçında Cenk'e Tekme Atan Umut, Hakem Penaltı Verince Çıldırdı
Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu! Göstericilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı
Netanyahu'dan Hadsiz Açıklama: Kudüs'ün İsrail'in Başkenti Olduğunu Kabul Edin!
Yeni Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Artık Hastanelerde De Yapılacak
Karadeniz Hamsisinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü
Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı
Taş Baskı Zeytinyağları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1
Hava Saldırısı Sonrası Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Tehdit: Bedelini Ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yapılan Spor Salonumuzun İsmi Taha Akgül

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ YAPILAN SPOR SALONUMUZUN İSMİ TAHA AKGÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki toplu açılış töreninde yeni yapılan spor salonuna Milli Güreşçi Taha Akgül'ün isminin verildiğini duyurdu.

Tarih : 11 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yapılan Spor Salonumuzun İsmi Taha Akgül(6/10)2

Ak Parti Sivas İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra toplu açılış törenine katıldı. Sivas'ta 4 Eylül Stadı'nın yanında yapılar yeni spor salonuna Milli Güreşçi Taha Akgül'ün adının verildiğini meydandan açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz sonra Sivasspor-Başakşehir maçı var. Ne diyeyim? Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Başakşehir'in kurucu başkanıyım, Sivas da canım ciğerim. Yetişebilirsem şöyle bir uğrayacağım. Yoksa yurt içi müsabakalara girmiyorum ama şöyle bir uğrayayım, biraz seyredeyim, sonra yola devam. Spor salonumuz daha önce açıldı. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kamuoyu yoklamasından çıkan şu. Adı Taha Akgül."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Yeni  Yapılan  Spor  Salonumuzun  İsmi  Taha  Akgül    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER