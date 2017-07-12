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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Çakır'dan sürpriz ziyaret

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'ÇAKIR'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır"ı kabul etti.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'çakır'dan Sürpriz Ziyaret(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da düzenlenecek, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın işaret dili ile iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu olan "Çakır"la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

SPOR BAKANI KILIÇ DA GÖRÜŞMEYE KATILDI

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.

BAKAN KILIÇ, TWITTER HESABINDAN DETAYLARI PAYLAŞTI

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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