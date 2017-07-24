CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KUVEYT'TE EMİR'DEN ÇOK SICAK KARŞILAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunda sabah saatlerinde Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduktan sonra akşam saatlerinde Kuveyt'e geçti.
Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.30'da Kuveyt'e geldi.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
Burada Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı. Karşılamada ve temaslar sırasında üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti.
ÜST DÜZEY YETKİLİLER TAM KADRO
Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.
AKAR VE FİDAN DA EKİPTE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'e geldi.
ERDOĞAN, EMİR İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuveyt Emiri Sabah ile bir araya geldi. Dar Salwa Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Dar Salwa Sarayı'ndaki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
- Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
- Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
- İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
- Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail, Dedektörleri Reddedip Namazı Sokakta Kılan Cemaate Saldırdı
- İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
- Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar