Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!
Yürek Burkan Kare! Suda Başka Kalan Var Mı Diye Ayakkabıları Sayıldı
Bahçeli'nin 'af' Çıkışına Beştepe'den Bir Yorum Daha!
Burası Diyarbakır! Balıklar İlçe Merkezine Kadar Geldi
Ata Bindi, Off-Road Aracıyla Tur Attı!
Ligin Dibi Karıştı, Beşiktaş Osmanlı'yı Ateşe Attı
İran'la İş Yapan Şirketler Diken Üstünde! Abd Yaptırıma Hazırlanıyor
Korkunç Ölüm! Banyo Yaparken Elektrik Çarpan Kandın Öldü
Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi
Bu Durgun Su 5 Canı Birden Yuttu! 2 Kişi Hala Aranıyor
Görüntüler İstanbul'dan! Kore Uçağı, Thy Uçağına Çarptı
Ankara'da Kritik Maç Başladı
Havada 'garip Koku' Paniği! Yolcular Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı
Türkiye'nin Hamlesi Sonuç Verdi! İhracat 875 Milyon Doları Aştı
Fikret Orman Yönetimi İbra Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A LONDRA'DA COŞKULU KARŞILAMA!

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen "Tatlı Dil Forumu"nun kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı forumun yapılacağı otel önünde coşkulu kalabalık karşıladı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!(7/10)3

İngiltere'de gerçekleştirilen 'Tatlı Dil Forumu'nun kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otele geldiğinde onu görmek isteyen vatandaşlar tarafından şarkılar ve marşlar eşliğinde karşılandı.

ERDOĞAN'I OTEL ÖNÜNDE COŞKULU KALABALIK KARŞILADI

İngiltere'de bu yıl 7.si gerçekleştirilen 'Tatlı Dil Forumu'nun kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Londra'da konaklayacağı otele geçti. Başkent Londra'da, İngiltere'nin farklı noktalarından Erdoğan'ı görmek için bir araya gelen onlarca vatandaş şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanını bekledi. Otel önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyen coşkulu kalabalığın Erdoğan'ın otele yaklaştığının haberini almasıyla birlikte heyecanı doruğa yükseldi.

CEZAYİRLİ MUHAMMED: ALLAH SENİ KORUSUN!

İngiliz polisinin geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlamak için kalabalığın olduğu noktaya yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da yaşayan Türk vatandaşları ve dünyanın faklı ülkelerinden birçok kişinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenlerden biri de Cezayir vatandaşı Lahlu Muhammed'di. Muhammed, Erdoğan'ın elini sıkarak "Allah seni korusun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

İşte coşkulu karşılamadan fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  A  Londra  Da  Coşkulu  Karşılama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER