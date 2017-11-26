Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Manuel Charr, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ben mülteci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, dünya şampiyonluğunu kazanınca Türkiye'ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum" demişti.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Dünyayı ekrana kilitleyen dev mücadelede Manuel Charr zafere ulaştı. 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen getiren Charr, 7. rauntta Ustinov'u salladı.

Karşılaşma 12 raunt sonunda puana giderken, mücadeleyi kazanan ve WBA unvanını kazanan isim Suriye asıllı Mahmud Manuel Charr oldu. Maçı 3 hakem de 115-111, 116-111 ve 115-112 Charr lehine puanladı.

MANUEL CHARR, KLITSCHKO'YLA MAÇA ÇIKMIŞTI

Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunan 33 yaşındaki Manuel Charr, adını Vitali Klitschko ve Alexander Povetkin gibi isimlerle çıktığı maçlarla duyurmuştu.

SADECE BİR KEZ YENİLMİŞTİ

Manuel Charr'ın rakibi Alexander Ustinov ise uzun yıllardır ağır sıkletin en önemli boksörlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Profesyonel kariyerinde çıktığı 35 maçta 34 galibiyeti ve yalnızca 1 mağlubiyeti bulunan 40 yaşındaki Rus boksör, gecede ilk kez unvan için ringe çıktı.

"ERDOĞAN'A HEDİYE EDECEĞİM"

Manuel Charr geçtiğimiz günlerde, "Ben mülteci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, dünya şampiyonluğunu kazanınca Türkiye'ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada