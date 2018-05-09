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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abd'ye F-35 Uyarısı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-35 uyarısı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD'YE F-35 UYARISI!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının durdurulması önerisine, "Müttefiksek ABD F-35 anlaşmasına uymalı" dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abd'ye F-35 Uyarısı!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a yaptığı açıklamada, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı. İran nükleer anlaşmaya uyacaktır. ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan, rehine diplomasisi değildir. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata. ABD Suriye'de terör örgütü PYD/YPG ile birlikte hareket ediyor. " dedi.

Erdoğan ABD'in gerçek dostlarını kaybettiğini ifade ederek, "ABD Elçiliği'nin Kudüs'e taşınması teşebbüsü hatadır." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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