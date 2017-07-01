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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT SÖZLER


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT SÖZLER
Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:13
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çok Sert Sözler(8/10)8


AK parti İl Başkanları toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde CHP'nin başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' vardı. "Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur. Darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.



İşte o konuşmadan satır başları



"Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali Kendini yollara vuran İstanbul'a yürüyen CHP'nin başındaki zat bizim için Başbakan yurt dışına kaçacak diyordu. Bugün FETÖ'ye ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanların yanında duruyorlar. Haysiyet cellatlarına milletimiz izin vermedi ama birileri bundan ders çıkarmadı. Çoğu yurtdışına kaçmış olan mahkemelerde adalete hesap veren FETÖ tetikçilerinin tapelerden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar debelenmeye çalışıyor. Buna karşılık, AK Parti 2014 seçimlerini de kazandı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazandı, milletvekili seçimini de kazandı. Bununla kalmadık, darbe girişimini engelledik, Suriye'de yapılan oyunu bozduk, terör örgütlerini hendeklerine gömdük, ekonomik saldırıları atlattık,80 milyonun gönlünde kendimize müstesna bir yer edindik.



 



kaynak:haber7








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