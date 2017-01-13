

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görüşmeleri süren anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Demokratik olmayan yaklaşımlar olsa da geçti. Gönlümüz, kürsü adabına uygun bir şekilde, herkesin demokratik hakkını kürsüde kullanması. Orada düşüncelerini, kendi ifadelerini orada ortaya koymaları. Bu başıntan itibaren böyle gelişmedi. Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonra çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde bu devam etsin. Bazı milletvekili arkadaşlarımızın orada gerçekten, bir milletvekili arkadaşımızın burnunu kırması, bir başka milletvekili arkadaşımızın afedersiniz ayağının dişlenmesi, bunları arzu etmezdik.



Ben, bu işin öyle ya da böyle biteceğine inanıyorum. Bittikten sonra da işin asıl sahibine gidecek. Millet bunun asıl kararını verecek. Bu telaş niye? Böyle kürsü kırmak, dökmek, katiplerin çevresindeki çiçeklikleri devirmek. Eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir, asıl değil. Asıl bekliyor. 330 aşılırsa nihai kararı ben vereceğim diyor. Bundan önceki seçimlerde de meydanlarda yeni bir anayasa denmişti, yeni bir anayasa dendiğine göre, burada asıl telaşa kapılanlar farklı. İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık gibi laflar ediliyor. Tek adamcılık konuşulacaksa, bunun uygulamasını yapan tek parti ana muhalefet partisidir. İl başkanlarının valilik yaptığını biliriz. Dünyada uygulması olan, başarılı olmuşsa, hakkaten tutunduğu ülkelere bakıldığında gelişmiş ülkelerde başkanlık veya yarı başkanlık sistemlerinin oturduğunu görüyoruz. İşin dayanacağı yer başarılı yöneticiler, siyasetçilerdir.



Orada netice almak mümkündür. Parlamenter demokrasiyi uyguladık, şu anda da uyguluyoruz. Koalisyonlarla netice alabildik mi, 15-16 ay ortalamayla hükümetler gördük. 15-16 aylık süreçte istikrar olabilir mi, netice alınabilinir mi? Son 14 senede partimizi kurduğumuz zaman benim bir sözüm vardı, 'Koasliyonlar dönemi olmayacak' dedik. 5 yılla başladık, ondan sonra 4 yıla. Erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik.



Belli bir istikarar üzerine gündeme gelen konu değil. Parlamento çalışamayacak hale gelirse düşünülebilir. Samimi, dürüst bir şekilde, kavga gürültüye gerek yok. Düşüncelerini parlamentoda söyleyin, 330 nasıl geçecekse, zaten geçiyor. Bu işin ikinci turu var, orada da kabul edilirse asıl sahibine gidecektir. Milletimizin vereceği karara hepimiz evet diyeceğiz, olay bu" dedi.







kaynak:habertürk