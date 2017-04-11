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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEREDELİLER'E SÜRPRİZ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEREDELİLER'E SÜRPRİZ
Tarih : 11 Nisan 2017, 12:14
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geredeliler'e Sürpriz(9/10)15


Gaziler Havva Altuntaş ile Hüseyin Demir'in 15 Temmuz gecesini anlattığı etkinlikte AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan ile GERKAV Başkanı Ziya Kahraman da bir konuşma yaptı. Gecenin sürprizi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla bağlanması oldu.



Erdoğan, Geredelileri 15 Temmuz gecesi ülkelerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıktıkları için tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar Geredeliler her zaman yanımızda yer aldı, bundan sonra da yanımızda yer alacaklarına inanıyorum. Pazar günü yapılacak olan bu halk oylamasında özellikle Ankara'daki Geredeli kardeşlerimin, Bolu Gerede ile irtibatlarını çok daha sıkı tutmasını ve Gerede'de sandıkların patlatılmasını, Ankara'da ise tüm Geredeli kardeşlerimin bütün komşularıyla çok ciddi bir dayanışma içinde olarak bunun sandığa yansımasını sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Geredeliler  E  Sürpriz    haber

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