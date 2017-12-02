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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu İçin Yeni Benzetme: Mitomani

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU İÇİN YENİ BENZETME: MİTOMANİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır Kongresi'ndeki konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu için yeni bir benzetme yaptı. Erdoğan, "Bu zat mitomani, yani yalan söyleme hastası" dedi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu İçin Yeni Benzetme: Mitomani(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Iğdır 6.Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, kendisi ve ailesi hakkındaki iddialarına değinen Erdoğan, bu iddiaları belgelerle çürüttüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu için ilginç bir benzetme yaptı. Erdoğan, "Tıpta bu tür tiplere, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. . Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki, 'bunu adı mitomanidir' dedi" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Söylediği yalanlarla, iftiralarla bu zat milletimizin nazarında tüm inandırıcılığını yitirmiştir. Bu zatın adı "CHP'nin yalancı çobanı"na çıkmıştır.

"ALACAĞIM TAZMİNATLARI KADIN KORUMA EVLERİ İÇİN KULLANACAĞIZ"

Son günlerde Cumhurbaşkanı'nın yakınları yurt dışına para gönderdi diye bir yalan ortaya attı. Kars'ta tüm belge ve belgeleriyle bu iftiranın ipliğini de pazara çıkardım. Ve avukatlarım davaları açtılar. Her iki davada, toplam 3 milyonluk bir dava açılmış vaziyette. Buradan gelecek tazminatı da ben, özellikle, şu anda sıkıntıda olan hanım kardeşlerimize, inşallah onlara uygun, konforlu korunma evleri yapmada kullanacağız.

"BUNUN ADI MİTOMANİDİR"

Tabi, tıpta bu tür tiplere, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. Buna tıpta ne deniyor. Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki, "bunu adı mitomanidir". Mitomani, yani yalan söyleme hastası. Böyle bu. Bizce bu zat, artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Ne diyelim, Allah bir an önce şifa versin. Allah CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sabır versin.

"BİZ KİMSENİN ÖNÜNDE EĞİLMEYİZ"

Iğdır'a bu çağrı yapmak istiyorum. Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını Ak Parti'ye teslim etmenizi istiyorum. Gençlere de seslenmek istiyorum unutmayın hiç bir zaman beşer planında hiç bir gücün önünde eğilmedik. Biz kimsenin önünde eğilmedik biz sadece secdede eğildik. Bizim değerlerimizde Allah'a kulluk var. Sakın ha makamların önünde eğilmeyin. Allah'tan başka önünde eğileceğimiz hiç bir kudret yoktur.

"ÖZELLİKLE ALTINI ÇİZİYORUM, SAKIN HA!"

Bizden önce Iğdır Ankara'ya çok uzaktı. Bize oy versin vermesin şehirlerimiz arasında hiç bir ayrım yapmadan haritaya baktığımız da tüm milleti görüyoruz. Özellikle altını çizerek sesleniyorum sakın ha, sakın ha, sakın ha! mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Bizde illa İslam var. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin. Etkin kimliğinden dolayı, dininden mezhebinden dolayı ötekileştirme artık bu ülkede tarih oldu. Bizi Kürt dediler, Laz dediler, Arap dediler.. ve bizi birbirimize düşürdüler. Biz sadece yaradılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız. Rabbim bizi yaratılmışların en şereflisi olarak yarattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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