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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonluk Mesajı: Tebrikler Akhisarspor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI: TEBRİKLER AKHİSARSPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Akhisarspor'u kutladı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonluk Mesajı: Tebrikler Akhisarspor(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u kutladı.

"GÖNÜLDEN KUTLUYORUM, TEBRİKLER AKHİSARSPOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan ve Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor" notunu düştü.

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Kaynak: haberinburada



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