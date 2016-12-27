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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE
Tarih : 27 Aralık 2016, 15:46
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye(10/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit edilen askerlerin ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Suriye/El Bab bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş ve Piyade Kıdemli Astsubay Çavuş Okan Altıparmak ile Suriye Kabasin bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli Er Mehmet Ünal'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.



 



 



kaynak:trthaber








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