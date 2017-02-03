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cumhurbaşkanı erdoğan'dan üç ülkeye ziyaret

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜÇ ÜLKEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi

Tarih : 03 Şubat 2017, 17:18
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üç Ülkeye Ziyaret(10/10)12


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Şubat'ta Bahreyn, 13-14 Şubat'ta Suudi Arabistan ve 14-15 Şubat'ta Katar'a ziyarette bulunacak.



 



kaynak:habertürk








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