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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ATKISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atkısında dikkat çeken detay!
Tarih : 17 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atkısında Dikkat Çeken Detay!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

"AFRİN'E GİRDİK, GİRİYORUZ"

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah artık an meselesi. Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Bugün buraya gelirken aldığım rakam, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569. Biz şimdi bir müjde bekliyoruz. Fetih, müjde yakın. Suriye topraklarında gözümüz yok. Terör koridoru için oradayız. İnşallah artık sizlere müjdeyi vereceğiz" dedi.

ATKIDA ANNESİNİN FOTOĞRAFI VARDI

Erdoğan'ın konuşması sırasında boynuna astığı atkıda yer alan fotoğraf dikkat çekti. Bu fotoğraftaki kişi Erdoğan'ın merhum annesi Tenziye Erdoğan'dı.

5 BİN TIR SİLAH GÖNDERDİLER

Erdoğan, teröre destek veren batı ülkeleri için ise şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin TIR silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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